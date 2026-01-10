MLB Japanは1月7日、公式Instagramを更新。トロント・ブルージェイズの入団会見に臨んだ岡本和真（29）を紹介した。

「岡本和真 新たな舞台へ」と題して公開されたのは、ブルージェイズのユニフォームを着用し、力強いポーズを決める岡本の写真だ。背中には「OKAMOTO」の名前とともに、新たな背番号「7」が記されている。

また、ブルージェイズ公式Instagramではやや緊張した面持ちで岡本がユニフォームに袖を通す様子を収めた動画も公開された。岡本は会見で「ブルージェイズの一員となれてとても嬉しいです」「チームに貢献できるよう日々努力し続けます」と抱負を語っている。今後の活躍に注目が集まる。



【画像】ブルージェイズのユニフォームを着用した岡本和真（画像はMLB Japan公式Instagramより引用）

この投稿には、Instagramユーザーから「ユニフォーム似合っていますね」「かっけぇー」「頼むよ岡本」「もう様になってる」「頑張ってください」「沢山のアーチを描いてください！」「楽しみだなぁ」などコメントが寄せられた。