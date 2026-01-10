ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする、お金と暮らしに関するお役立ちコラム。今回は、賢く“ポイ活”で得する方法を紹介します。※写真はイメージですすっかり一般的になった「ポイ活」という言葉。キャッシュレス決済や店舗独自のポイントカード利用など、お買い物をすると貰えるさまざまなポイントを“貯めて・活用する”行為のことを指します。貯まったポイントは割引に使えたり、オリジナルグッズと