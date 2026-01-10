10日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比1760円高の5万3840円と急騰。日経平均株価の現物終値5万1939.89円に対しては1900.11円高。出来高は1万5259枚となっている。 TOPIX先物期近は3623ポイントと前日比95.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は108.89ポイント高で推移。 ○主要先物価格・0時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物