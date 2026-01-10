日経225先物：10日0時＝1760円高、5万3840円
10日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比1760円高の5万3840円と急騰。日経平均株価の現物終値5万1939.89円に対しては1900.11円高。出来高は1万5259枚となっている。
TOPIX先物期近は3623ポイントと前日比95.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は108.89ポイント高で推移。
○主要先物価格・0時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 53840 +1760 15259
日経225mini 53845 +1770 198450
TOPIX先物 3623 +95.5 14847
JPX日経400先物 32670 +865 1436
グロース指数先物 712 +17 1588
東証REIT指数先物 売買不成立
