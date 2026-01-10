　10日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比1760円高の5万3840円と急騰。日経平均株価の現物終値5万1939.89円に対しては1900.11円高。出来高は1万5259枚となっている。

　TOPIX先物期近は3623ポイントと前日比95.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は108.89ポイント高で推移。


○主要先物価格・0時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 53840　　　　 +1760　　　 15259
日経225mini 　　　　　　 53845　　　　 +1770　　　198450
TOPIX先物 　　　　　　　　3623　　　　 +95.5　　　 14847
JPX日経400先物　　　　　 32670　　　　　+865　　　　1436
グロース指数先物　　　　　 712　　　　　 +17　　　　1588
東証REIT指数先物　　売買不成立

