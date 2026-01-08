猫が体調を崩しているときの『危険な寝姿』とは？ 1.体を丸めすぎて動かない「うずくまり寝」 猫が体調を崩しているとき、最初に表れやすいのが不自然に体を丸めた寝姿です。 健康な猫の丸まり方は、ふわっと力が抜けています。一方、危険なうずくまり寝は、腹部を守るように強く縮こまり、声をかけても姿勢がほとんど変わりません。 この姿勢は、内臓の痛みや吐き気があるときに多く見られます。とくに食欲が落ちてい