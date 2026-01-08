全日本バレーボール高校選手権＝春高バレーの3回戦、男子の雄物川が今年度インターハイ準優勝の強豪を相手にストレートで勝利しました。続く準々決勝も制し、4年ぶりのベスト4進出です。 兵庫の市立尼崎との3回戦。試合を通して、点を取り合うシーソーゲームが続きました。相手の高さに苦しめられながらも力強いサーブで相手を崩し、多彩な攻撃を展開した雄物川。接戦を