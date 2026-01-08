石原夏織が毎日食べても飽きない、理想の“推し”とは？ 2026年1月8日(木)に『We Can Do!!』と『星眼鏡』を２作同時配信リリースする石原夏織。石原は、2009年に小倉唯と結成した声優ユニット「ゆいかおり」で音楽活動をスタート。2010年に声優デビューし、2011年には声優ユニット「StylipS」のメンバーとしても活動を開始。翌2012年、『輪廻のラグランジェ』京乃まどか役でテレビアニメ初主演を果たした。以降、『マギ』アラ