2025年12月31日に放送された『第76回NHK紅白歌合戦』の毎分視聴率が1月5日に明らかになった。番組全体の平均視聴率は、第1部が30.8％、第2部は35.2％（視聴率はビデオリサーチ調べ・関東地区平均/以下同）。歌手別でトップを獲得したのは、特別枠で最後に出演した松田聖子の39.9％。2位は出場歌手で大トリとなった白組のミセスことMrs.GREEN APPLEで37.1％だった。「今年はテレビ放送100年を記念した年です。特別枠には矢沢永