株式会社エスエスケイは7日、ソフトバンク・柳町達、西武・西川愛也とアドバイザリースタッフ契約を結んだと発表した。2選手とは、グラブ、バット、スパイクシューズやウエアをはじめとする野球用具全般の使用、商品開発面でのアドバイス、広告やカタログ、店頭販促物およびインターネットなど電子媒体による宣伝、販売促進活動や催事への協力などが契約内容だ。契約は2026年1月1日からになる。2026年のSSKアドバイザリース