1月7日の朝に食べる「七草粥」。お正月のごちそうで疲れた胃腸をいたわり、乱れがちな体調をやさしく整えてくれることから、毎年この時期に改めて注目される定番の行事食です。そこで今回は、七草粥を食べる意味や効能を解説しながら、おうちで簡単に作れる基本・アレンジレシピをお届けします。材料や工程はシンプルで、生米でも炊いたご飯でもOK。中華風やリゾット風など子どもが食べやすいアレンジ術も必見です。ぜひ参考にして