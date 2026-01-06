【北京＝照沼亮介】中国商務省は６日、日本へのデュアルユース（軍民両用）製品の輸出を同日から禁止すると発表した。台湾有事に関する高市首相の国会答弁に反発しており、日本への経済的圧力を強めるのが狙いとみられる。同省によると、対象は軍事目的や軍事力強化につながる軍民両用製品。具体的な品目は公表していないが、中国英字紙チャイナ・デイリー（電子版）は関係筋の話として、中国政府が「中・重希土類の輸出許可の