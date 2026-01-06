6Æü¡¢ÂæËÌ¤Î¶õ¹Á¤Ç¼èºà¤Ë±þ¤¸¤ëÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ÎÀÐÊ¿»²±¡µÄ°÷¡Ê¶¦Æ±¡Ë¡ÚÂæËÌ¶¦Æ±¡ÛÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ÎÀÐÊ¿»²±¡µÄ°÷¤¬6Æü¡¢ÂæÏÑ¤òË¬Ìä¤·¤¿¡£ÀÐ»á¤ÏÃæ¹ñ¤«¤éÆþ¹ñ¶Ø»ß¤ÎÀ©ºÛÁ¼ÃÖ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£ÂæËÌ¤Î¶õ¹Á¤ËÅþÃå¤·¡Ö¤³¤³¤ËÍè¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Ãæ²ÚÌ±¹ñ¡ÊÂæÏÑ¡Ë¤ÈÃæ²Ú¿ÍÌ±¶¦ÏÂ¹ñ¤¬ÊÌ¤Î¹ñ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Î¾ÚÌÀ¤À¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£ÀÐ»á¤ÏÂæÏÑ¤ÇÎ©Ë¡°Ñ°÷¡Ê¹ñ²ñµÄ°÷¡Ë¤é¤È²ñ¤¦¡£Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤ÏºòÇ¯9·î¡¢ÀÐ»á¤¬ÂæÏÑÌäÂê¤Ê¤É¤Ë´Ø¤·¤Æ¡Ö¸í¤Ã¤¿¸ÀÏÀ¤ò¹­¤á¤¿¡×¤È¼çÄ¥