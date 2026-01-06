北海道・羽幌警察署は2026年1月5日、酒気帯び運転の疑いで羽幌町の会社員の男（60）を現行犯逮捕しました。男は5日午後7時50分ごろ、羽幌町南6条3丁目付近の道路で、酒を帯びた状態で乗用車を運転した疑いが持たれています。警察によりますと当時、男が酒を飲んでいた羽幌町内の飲食店で、勤務時間外の警察官が食事をしていて、店の外で男が乗用車を運転しているのを見て、警察に連絡したということです。その後、パトカーが