¡ÚMETAL ROBOTº² ¡ãSIDE MS¡ä ¥¬¥ó¥À¥à¥Þ¥ë¥³¥·¥¢¥¹¡Û Í½Ìó¼õÉÕ¡§～1·î4Æü23»þ 5·î È¯Á÷Í½Äê ²Á³Ê¡§29,700±ß BANDAI SPIRITS¤Ï¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡ÖMETAL ROBOTº² ¡ãSIDE MS¡ä ¥¬¥ó¥À¥à¥Þ¥ë¥³¥·¥¢¥¹¡×¤ÎÍ½Ìó¤òËÜÆü1·î4Æü23»þ¤Þ¤Ç¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£²Á³Ê¤Ï29,700±ß¡£¾¦ÉÊ¤ÎÈ¯Á÷¤Ï5·î¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¡¢¥¹¥Þ¥Û¥²ー¥à¡Öµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à Å´