¡¡BANDAI SPIRITS¤Ï¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡ÖMETAL ROBOTº² ¡ãSIDE MS¡ä ¥¬¥ó¥À¥à¥Þ¥ë¥³¥·¥¢¥¹¡×¤ÎÍ½Ìó¤òËÜÆü1·î4Æü23»þ¤Þ¤Ç¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£²Á³Ê¤Ï29,700±ß¡£¾¦ÉÊ¤ÎÈ¯Á÷¤Ï5·î¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¡¢¥¹¥Þ¥Û¥²ー¥à¡Öµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à Å´·ì¤Î¥ª¥ë¥Õ¥§¥ó¥º ¥¦¥ë¥º¥Ï¥ó¥È¡×¤è¤ê¡¢Ìñº×Àï»þ¤Ë¼º¤ï¤ì¤¿¸¸¤Îµ¡ÂÎ¡Ö¥¬¥ó¥À¥à¡¦¥Þ¥ë¥³¥·¥¢¥¹¡×¤ò¡¢Æ±¼Ò¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥·¥êー¥º¡ÖMETAL ROBOTº²¡×¤Ç¾¦ÉÊ²½¤·¤¿¤â¤Î¡£
¡¡¥À¥¤¥¥ã¥¹¥È¹ç¶â¥Ñー¥Ä¤È¡¢¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯ÅÉÁõ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¡¢½ÅÎÌ´¶¡¦½Å¸ü´¶¤ò±é½Ð¡£ÆÃÄ§Åª¤Ê4ËÜ¤Î¥µ¥Ö¥¢ー¥à¤ÎÅ¸³«¤ä¡¢¥Ê¥Ã¥¯¥ë¥¬ー¥É¡¿¥¯¥íー¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤È¤¤¤Ã¤¿³Æ¼ï¥®¥ß¥Ã¥¯¤òÆâÂ¢¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Ð¥¹¥¿ー¥É¥á¥¤¥¹¡¿ÂçÂÀÅá¡¿Ã»·õ¤È¤¤¤Ã¤¿³Æ¼ïÉðÁõ¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë¤Û¤«¡¢·àÃæ¤Ç°õ¾ÝÅª¤Ê´ã¸÷¥¨¥Õ¥§¥¯¥ÈÉÕ¤¤Î¸ò´¹ÍÑ¥¢¥ó¥Æ¥Ê¥Ñー¥Ä¡¢¥ï¥¤¥äー¤¬¥¤¥ó¥µー¥È¤µ¤ì¤¿ÉÛÀ½¡Ö¥Ð¥¯¥é¥¶¥ó²È¤ÎÌæ¾ÏÉÕ¤Î¥Þ¥ó¥È¡×¤Ê¤É¤¬Æ±º¤¹¤ë¡£
¡ÖMETAL ROBOTº² ¡ãSIDE MS¡ä ¥¬¥ó¥À¥à¥Þ¥ë¥³¥·¥¢¥¹¡×¥µ¥¤¥º¡§Á´¹â Ìó160mm ÁÇºà¡§ABS¡¢¥À¥¤¥¥ã¥¹¥È¡¢PVC¡¢ÉÛ ¾¦ÉÊÆâÍÆ
ËÜÂÎ
¸ò´¹ÍÑ¼ê¼ó¥Ñー¥Äº¸±¦³Æ4¼ï
¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥¯
¥Þ¥ó¥È¡ÊÉÛ¡Ë
¥Ð¥¹¥¿ー¥É¥á¥¤¥¹¡¿ÂçÂÀÅá
Ã»·õ¡ß4
¥·ー¥ë¥É
´ã¸÷¥¨¥Õ¥§¥¯¥ÈÉÕ¤¸ò´¹ÍÑ¥¢¥ó¥Æ¥Ê¥Ñー¥Ä
¥Ð¥¹¥¿ー¥É¥á¥¤¥¹·ü²ÍÍÑ¥¸¥ç¥¤¥ó¥È¥Ñー¥Ä
ÀìÍÑÂæºÂ°ì¼°
