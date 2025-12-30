家電や照明、キッチンの設備など、長年使っていると壊れてきたり、新型にバージョンアップしないと使えなくなったりしますよね。まさかの事態に備えて、あわてないように、備えておくと安心ですよ。【写真】2026年以降、使えなくなる蛍光灯は？蛍光灯が生産中止に→「LEDランプに替えれば問題ない？」プロに聞いたら、電気工事が必要だった！一般照明用の蛍光ランプ（蛍光灯）の製造・輸出入が2027年までに段階的に廃止されます。