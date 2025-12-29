ニューストップ > 芸能ニュース > 音楽ニュース > aespa・NINGNINGが体調不良で紅白辞退へ、SNS投稿にも言及「特定の目… 第76回NHK紅白歌合戦 aespa NHK紅白歌合戦 エンタメ・芸能ニュース オリコンニュース aespa・NINGNINGが体調不良で紅白辞退へ、SNS投稿にも言及「特定の目的…」 2025年12月29日 19時11分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと aespaの公式サイトが29日、NINGNINGのインフルエンザ感染を伝えた 紅白歌合戦には、NINGNING以外のメンバー3人で出場するという NINGNINGの過去投稿にも「さまざまなご懸念を生じさせるもの」と言及した 記事を読む 関連の最新ニュース 第76回NHK紅白歌合戦 記事時間 aespa・NINGNINGが体調不良で紅白辞退へ、SNS投稿にも言及「特定の目的…」 記事時間 12/29 10:50 郷ひろみ NHK紅白歌合戦卒業「終わりではなく、一つの節目」 記事時間 12/27 19:04 ミセスに「史上初ロックバンドが大トリ」報道も 一部から「ポップスでは」 おすすめ記事 【紅白リハ】坂本冬美 37度目出場は「M!LK」とコラボ「ときめくようなうれしさ」 2025年12月28日 12時38分 新浜レオン 紅白リハで「膝膝膝」な取材対応 報道陣前で３度 リハで２度膝スラ １年では「１０００回以上」 2025年12月28日 12時53分 ＩＬＬＩＴ・ＩＲＯＨＡ 初挑戦のけん玉チャンレンジに自信「乗せたいと思います」 2025年12月29日 12時53分 『紅白』オープニング企画にミセス、キンプリ、Number_iら参加 綾瀬はるから司会者も歌唱 2025年12月24日 10時38分 【紅白リハ】BE:FIRST・MANATO、「パプリカ」に自信「がっつりかわいく」「注目して！」 振り入れはまだ 2025年12月29日 10時49分