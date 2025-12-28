Snow Manの向井康二が、自身のInstagramでイルミネーションを楽しむオフショットを投稿した。 【写真】向井康二のイルミネーション散歩オフショット ■向井康二がフードをかぶった“もこもこ”ダウンコーデを披露 この日の向井は、ブラウンのダウン姿で、フードをすっぽりとかぶった“もこもこ”コーデで登場。イルミネーションが輝く街を散歩したり、自撮りをしたりする様子を捉え