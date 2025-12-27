“放任ではなく、学びたくなる環境づくりをして子どもに任せるスタイル。親の影響力の使い方、天才ノート、プレゼン機会の作り方など実践的なポイントが多くて参考になった”“戦略的ほったらかし＝自ら成長する力を奪わない。なるほど〜”“面白かったのは、著者が「8000人の親と会った経験」を本にしてる点。受験とか勉強の成功事例ばかりじゃなく…”“『戦略的ほったらかし教育』、オーディオブックにて聴了自律的な探求心を育