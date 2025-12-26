【独自】『アッコにおまかせ！』後継は「上田晋也MCのワイドショー」、“新番組”の内容と“TBSの狙い”とは

「40周年を目標にしておりましたが、迎えることができて、これがいちばんいいタイミングだなと思って、今日発表させていただきます」

11月2日、自身が司会を務める番組『アッコにおまかせ！』（TBS系）のエンディングで、和田アキ子は2026年3月末で同番組が放送終了することを発表したのだ。

「2024年のパリ五輪で、女子やり投の北口榛花選手について、和田さんが『トドみたい』と発言するなど、直近では“炎上”騒動がたびたび取り沙汰されてきました。ただ、終了の最大の理由は、視聴率の低迷と言われます。終了に際しては、和田さんから番組スタッフに『番組終了を自分の口で伝えたい』という申し出があり、11月のアナウンスとなったそうです」（テレビ局関係者）

あれから1カ月半が過ぎたものの、後続番組のアナウンスは聞こえてこない。そんななか、重い口を開いたのは、テレビ局関係者だ。

「実は、4月から新たに放送される後続番組については、すでに内定しています。次の番組は、現時点では『サンデークエスチョン』という番組名がつけられており、くりぃむしちゅーの上田晋也さんが司会を務めるというのです。

番組は、その一週間で話題になったニュースを、上田さんがゲストらと振り返りるもの。“これを見れば1週間のニュースが理解できる”という内容になるようです。話題のトピックスを入り口にした番組オリジナル企画も盛り込まれるようで、『アッコにおまかせ！』に近しいものになると思われます。

ニュース番組などへの出演も多い上田さんですから、日曜の昼に楽しくニュースを振り返るワイドショーを、うまく展開してくれそうですね」

上田といえば、『しゃべくり007』（日本テレビ系）をはじめ、多くのレギュラー番組で司会を務める大物。さらに、日本テレビ系のスポーツ番組『Going! Sports＆News』でもMCを務め、パリ五輪でも現地からレポートするなど、報道面での活躍もめざましい。

そのいっぽうで、『アッコにおまかせ！』が放送されているTBSでは、上田のレギュラー番組はない。実に40年も続いた長寿番組の後継を上田が務めるというのは、少し意外な気もするが……。

このキャスティングについて芸能ジャーナリスト・竹下光氏に話を聞いた。

「上田さんというと日本テレビのイメージが強いかもしれませんが、実はTBSでも、『上田晋也の緊急報道！』や、『上田晋也のニッポンの過去問』などで過去に冠MCを持っていました。相方の有田哲平さんや、同じ事務所のマツコ・デラックスさんなどは同局で放送中の番組を持っていることもあり、局とのパイプは太いと思われます。

和田さんの番組が終わるということで、TBSとしては、次の番組で心機一転を図りたいのでしょう。まずは『女性司会者』という枠組みを外すことが眼目だったと思われます。似た例でいえば、27年間続いた料理番組『上沼恵美子のおしゃべりクッキング』（朝日放送テレビ・テレビ朝日系）の後が、DAIGOさんの冠番組になっています。長寿番組で大御所タレントが担当してきた後は、同性が引き継ぐと、前任者と比較されてやりにくいのでしょう。

しかも同枠の前には、お笑いコンビ・爆笑問題の太田光さんが司会を務める『サンデー・ジャポン』（TBS系）が放送されています。上田さんと太田さんは、現在『太田上田』（中京テレビ）で共演していることもあり、親交が深い。局としては『サンデー・ジャポン』→『サンデークエスチョン』という流れで番組を視聴してもらおうという戦略もあるかもしれませんね。また、太田さんをゲストに呼び、いじってもらうようなことも考えている可能性があるのでは」

上田が司会を務める新番組についてTBSに確認したところ、期日までに回答は得られなかった。4月からは、和田からバトンを渡された上田が、日曜の昼を明るく盛り上げてくれそうだ。