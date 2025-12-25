正月を前に、大分市の県護国神社で、新年を迎えるための清めの行事「すす払い」が行われました。 【写真を見る】長さ5mの笹で汚れを払う「すす払い」 200キロの大しめ縄も登場し迎春準備整う大分県護国神社 県護国神社では、毎年12月25日に1年の汚れを落とす伝統の「御煤払祭」を行っています。 神事のあと、神職と巫女が「忌竹」と呼ばれる長さ5メートルの笹を使って、本殿や拝殿に積もったすすやほこりを丁寧に払い落