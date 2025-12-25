発生から1か月以上が経過した大分市佐賀関の大規模火災現場で25日、立ち入り禁止区域の中が報道陣に公開されました。区域内の公開は11月28日に続き2度目となります。 【写真を見る】「悲しいけれど次へ」佐賀関大規模火災から1か月現場公開、1月中旬から公費解体 25日は火元の住宅のほか、一部の道路でがれきの撤去が進む様子が公開されました。この日、立ち入り許可証を受け取り、被災地に入った住民は複雑な胸の内を語りまし