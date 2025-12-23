ヤマダホールディングスは12月25日に、ヤマダオリジナルの「RORO洗濯機用ウルトラファインバブル給水ホース」（YUFBH90N）を、全国の「ヤマダデンキ」「ベスト電器」「マツヤデンキ」店舗（一部を除く）、および公式オンラインショップ「ヤマダウェブコム」にて発売する。価格は1万4080円。●給水ホースの両端にウルトラファインバブル発生装置が各1個搭載した「Wコア」を採用「RORO洗濯機用ウルトラファインバブル給水ホース