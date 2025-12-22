気象庁は22日午後、北海道・東北・関東甲信にかけての広い範囲に「高温に関する早期天候情報」を発表しました。29日頃から寒気の影響を受けにくくなるため、平年より気温が高くなる見込みで、農作物の管理などに注意を呼びかけています。 【写真を見る】北海道・東北・関東甲信地方、10年に一度程度の著しい高温になる可能性29日頃から年明け5日頃にかけて異例の暖かさか気象庁が早期天候情報を発表 早期天候情報は、その時