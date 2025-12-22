気象庁は22日午後、北海道・東北・関東甲信にかけての広い範囲に「高温に関する早期天候情報」を発表しました。29日頃から寒気の影響を受けにくくなるため、平年より気温が高くなる見込みで、農作物の管理などに注意を呼びかけています。

【写真を見る】北海道・東北・関東甲信地方、10年に一度程度の著しい高温になる可能性 29日頃から年明け5日頃にかけて異例の暖かさか 気象庁が早期天候情報を発表

早期天候情報は、その時期としては10年に一度程度しか起きないような著しい高温や低温、降雪量（冬季の日本海側）となる可能性が、いつもより高まっているときに、6日前までに注意を呼びかける情報です。

北海道地方

１２月２９日頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋２．３℃以上

北海道地方の向こう３日間程度は寒気の影響が弱いため高い日が多く、かなり高い日もありますが、１２月２６日からの３日間程度は平年並か低いでしょう。その後は寒気の影響が弱まるため、かなり高くなる見込みです。

東北地方

１２月２９日頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋１．８℃以上

東北地方の向こう３日間程度は寒気の影響が弱いため高い日が多く、かなり高い日もありますが、１２月２６日からの３日間程度は平年並か低いでしょう。その後は寒気の影響が弱まるため、かなり高くなる見込みです。

関東甲信地方

１２月２９日頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋１．８℃以上

関東甲信地方の向こう４日間程度は寒気の影響が弱いため高い日が多く、かなり高い日もありますが、１２月２７日からの２日間程度は平年並か低いでしょう。その後は寒気の影響が弱まるため、かなり高くなる可能性があります。