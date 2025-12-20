µ¤¾ÝÄ£¤Ê¤É¤Ï¡¢Âç±«¤ä²ÏÀîÈÅÍô¤Ê¤É4¼ïÎà¤ÎºÒ³²¤Î·ÙÊó¤äÃí°ÕÊó¤Ê¤É¤ÎËÉºÒµ¤¾Ý¾ðÊó¤ò¿·¤·¤¯5ÃÊ³¬¤Ë¥ì¥Ù¥ëÊ¬¤±¤ÇÈ¯É½¤·¡¢¥ì¥Ù¥ë4¤Î¡Ö´í¸±·ÙÊó¡×¤ò¿·Àß¤·¤Þ¤¹¡£2026Ç¯¤Î5·î²¼½Ü¤«¤é±¿ÍÑ¤ò»Ï¤á¤Þ¤¹¡£µ¤¾ÝÄ£¤Ê¤É¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Îµ¤¾Ý·ÙÊó¤äÃí°ÕÊó¤Ê¤É¤Î¡ÖËÉºÒµ¤¾Ý¾ðÊó¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÊ£»¨¤Ç¤ï¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤ò¼õ¤±¡¢3Ç¯Á°¤«¤éÍ­¼±¼Ô¤Ë¤è¤ë¸¡Æ¤²ñ¤ò¹Ô¤¤¡¢¸«Ä¾¤·¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿·¤¿¤ÊËÉºÒµ¤¾Ý¾ðÊó¤Ï¡¢¡Ö²ÏÀîÈÅÍô¡×¡ÖÂç±«¡×¡ÖÅÚº½ºÒ³²