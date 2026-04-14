メ～テレ（名古屋テレビ） 教師7人のグループによる盗撮・画像共有事件で、元教師の男に懲役2年の実刑判決です。 起訴状などによりますと神奈川県の元教師・石川勝也被告（28）はおととし、小学校の教室内で女子児童を盗撮し、教師がメンバーとなるアプリ上のグループトークに画像を共有したなどの罪に問われています。 14日の判決で名古屋地裁は、「教え見守り保護すべき児童を、性犯罪