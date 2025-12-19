【HG 1/144 GQuuuuuuX(エンディミオン・ユニット覚醒時)】 2026年1月 発売予定 価格：2,860円 「機動戦士Gundam GQuuuuuuX」にて、機体内に組み込まれた「エンディミオン・ユニット」が覚醒したGQuuuuuuXを再現したキットが2026年1月に発売を予定しており、そのサンプルがガンダムベース東京に展示されている。 「HG 1/144 GQuuuuuuX(エンディミオン・ユニット覚醒時)」。2