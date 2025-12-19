背中が丸まった94歳の宮澤節子さんは、何度も絞り出すようにこう語った。「なんであんなことになったのか。25年間もわからないのが不思議です」東京都世田谷区に住む息子のみきおさん(当時44)一家4人が2000年暮れに自宅で惨殺され、間もなく25年になる。犯人は特定に至っておらず、未解決のままだ。節子さんは「なぜ」と首を傾げる日々が続いていたが、今年は早期解決に向けて一緒に活動してきた仲間の1人から朗報が入った。期