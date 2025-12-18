12月18日の「大竹まこと ゴールデンラジオ」（文化放送）では、東京・赤坂の個室サウナ店で夫婦が死亡した事件について取り上げた。 番組では東京新聞の記事を中心に紹介。本事件では、非常用ボタンの受信盤の電源が切れていたことでわかっているという。警視庁は、夫婦がサウナ室で非常用ボタンを押したものの作動しなかった可能性があるとみて捜査を進めている。サウナ店のオーナーは、非常盤の電源について