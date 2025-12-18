実業家・西村博之（ひろゆき）氏（48）が16日に自身のYouTubeチャンネルを更新し、現在の貯金額について言及する場面があった。「『令和の社会問題』そろそろ決着つけようよ！生配信【ひろゆきと語る夜】」とし、出演者らと議論を交わしていたひろゆき氏。その間のトークで「お金事情」の話題になると、ひろゆき氏は「僕はお仕事しなくても大丈夫なポジションなんですよ。家にいるだけでお金かからないので。食費とか入れて