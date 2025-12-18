12月16日、上沼恵美子と香取慎吾がMCを務める特別番組『星になったスターたち』（フジテレビ系）が放送された。2025年に亡くなった著名人の軌跡と人柄をたどり、故人をしのぶ番組だったが、SMAPファンの胸を熱くさせるできごとがあったようで──。発端となったのは、番組が始まって最初のCMに入る直前のこと。「今回取りあげる著名人のダイジェスト映像とともに、SMAPの『オレンジ』が流れたのです。同曲は2000年にリリースし