¹á¼è¿µ¸ã¡¢MCÈÖÁÈ¤Î ¡ÈSMAP¥½¥ó¥°Î®¤·¡É ¤ËÂçÈ¿¶Á¡Ä²ò»¶¤«¤é9Ç¯¡¢ÌÚÂ¼ÂóºÈ¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¤âÎ®¤µ¤ì ¡È¥¿¥Ö¡¼°·¤¤¡É ¤ËÊÑ²½
¡¡12·î16Æü¡¢¾å¾Â·ÃÈþ»Ò¤È¹á¼è¿µ¸ã¤¬MC¤òÌ³¤á¤ëÆÃÊÌÈÖÁÈ¡ØÀ±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¹¥¿¡¼¤¿¤Á¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£2025Ç¯¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÃøÌ¾¿Í¤Îµ°À×¤È¿ÍÊÁ¤ò¤¿¤É¤ê¡¢¸Î¿Í¤ò¤·¤Î¤ÖÈÖÁÈ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢SMAP¥Õ¥¡¥ó¤Î¶»¤òÇ®¤¯¤µ¤»¤ë¤Ç¤¤´¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¨¡¨¡¡£
¡¡È¯Ã¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÈÖÁÈ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤ÆºÇ½é¤ÎCM¤ËÆþ¤ëÄ¾Á°¤Î¤³¤È¡£
¡Öº£²ó¼è¤ê¤¢¤²¤ëÃøÌ¾¿Í¤Î¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È±ÇÁü¤È¤È¤â¤Ë¡¢SMAP¤Î¡Ø¥ª¥ì¥ó¥¸¡Ù¤¬Î®¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£Æ±¶Ê¤Ï2000Ç¯¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¥·¥ó¥°¥ë¡Ø¤é¤¤¤ª¤ó¥Ï¡¼¥È¡Ù¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿¥«¥Ã¥×¥ê¥ó¥°¶Ê¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ð¥é¡¼¥ÉÄ´¤ÇSMAP¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â¿Íµ¤¤¬¹â¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¡¡²û¤«¤·¤ÎSMAP¥½¥ó¥°¤¬Î®¤ì¤¿¤³¤È¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢ÊüÁ÷¸å¤ÎX¤Ç¤Ï
¡ÔSMAP¤Î¶Ê¤â¤«¤«¤Ã¤Æ¤¿¡©¡©»þÂå¿Ê¤ó¤Ç¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¡Õ
¡Ô¿µ¸ã¤¯¤ó´Ñ¤Æ¤¿¤é¥ª¥ì¥ó¥¸¤«¤«¤Ã¤Æ¤¿¡Õ
¡ÔSMAP¤Î¶ÊÎ®¤ì¤¿¤è¤Í¤ÃÎ®¤ì¤¿¤è¤Í¤Ã¡Õ
¡¡¤Ê¤É¡¢´¶Æ°¤¹¤ëÀ¼¤¬Ê¹¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£SMAP¤Ï2016Ç¯Ëö¤Ë²ò»¶¤·¤¿¤¬¡¢ÊÌ¡¹¤Ç³èÆ°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤Ï¤¢¤ë·¹¸þ¤¬¸«¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¹á¼è¤µ¤ó¤â´Þ¤á¤Æ¡¢5¿Í¤¬¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¥¢¥¤¥É¥ë»þÂå¤Î¤³¤È¤òÏÃ¤·¤¿¤ê¡¢¡ØSMAP¡Ù¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò»È¤¦¤³¤È¤â·ã¸º¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£5¿Í¤¬½Ð±é¤¹¤ëÈÖÁÈ¤ÇSMAP¤Î¶Ê¤¬Î®¤ì¤ë¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¡È¥¿¥Ö¡¼°·¤¤¡É ¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤ë¥Õ¥¡¥ó¤â¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡º£²ó¡¢¹á¼è¤µ¤ó¤Ï¤ß¤Î¤â¤ó¤¿¤µ¤ó¤È¤Î»×¤¤½Ð¤ò¸ì¤ëºÝ¡¢¡Ø¥²¥¹¥È¤ÇÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¤¤Ë¡¢¥¦¥¤¥¹¥¡¼¤Ï¤³¤¦°û¤à¤ó¤À¤Ã¤Æ¥¯¥é¥Ã¥·¥å¥¢¥¤¥¹¤Ç¡Ä¡Ä¡Ù¤È¡¢5¿Í¤ÎÈÖÁÈÌ¾¡ØSMAP¡ßSMAP¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ò½Ð¤¹¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¹á¼è¤µ¤ó¤Î¸ý¤«¤éSMAP¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬Ê¹¤±¤¿¤³¤È¤â¡¢´î¤Ð¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÁ°¤Ç¤Î ¡ÈSMAP¥½¥ó¥°Î®¤·¡É ¤¬´¶Æ°¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¤è¤¦¤À¤¬¡¢¾¯¤·Á°¤Ë¤Ï¡¢ÌÚÂ¼ÂóºÈ¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¤â»÷¤¿¤è¤¦¤Ê¤Ç¤¤´¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö11·î24Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ÌÚÂ¼¤µ¤ó¤ÎÆÃÊÌÈÖÁÈ¡Ø¥¦¥ë¥È¥é¥¿¥¯¥·¡¼¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ç¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£¸ø³«Ãæ¤Î±Ç²è¡ØTOKYO¥¿¥¯¥·¡¼¡Ù¤ÎÀßÄê¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢ÌÚÂ¼¤µ¤ó¤¬±¿Å¾¤¹¤ë¼Ö¤ËSnow Man¤ÎÌÜ¹õÏ¡¤µ¤ó¤¬¾è¼Ö¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¼ÖÆâ¤Î¥é¥¸¥ª¤ÇSMAP¤Î¡Ø¤³¤Î½Ö´Ö¡¢¤¤Ã¤ÈÌ´¤¸¤ã¤Ê¤¤¡Ù¤¬Î®¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÌÚÂ¼¤µ¤ó¤Ï¥¤¥ó¥È¥í¤¬Î®¤ì¤¿½Ö´Ö¡¢¡Ø¥Ô¥ó¥Ý¥ó¡ª¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¶ÊÌ¾¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤ÊÈ¿±þ¤ò¸«¤»¡¢SNS¤Ç¤âÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡SMAP¤Ç¤Ï¡¢1·î¤ËÃæµïÀµ¹¤µ¤ó¤¬·ÝÇ½³¦¤ò°úÂà¤·¡¢¾×·â¤òÍ¿¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢°ì»þ´ü¥Æ¥ì¥Ó¤«¤é»Ñ¤ò¾Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¹á¼è¤µ¤ó¤äÁð磲¹ä¤µ¤ó¡¢°ð³À¸ãÏº¤µ¤ó¤¬¥É¥é¥Þ¤ä¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤¤¤¤Î®¤ì¤â¸«¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£SMAP¤Î¶Ê¤Î°·¤¤¤âÊÑ²½¤·¤¿°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤ë¿Í¤â¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡²ò»¶¤«¤é9Ç¯¡¢SMAP¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¼þ¤ê¤ÇÆ°¤¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¡£