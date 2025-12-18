フィギュアスケート全日本選手権の前日練習が18日、東京・代々木競技場で行われた。男子で北京五輪銀メダルの鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）はフリー曲をかけ、4回転サルコー、トーループなどを着氷。「GPファイナルから調子を維持できている」と話した。来年2月のミラノ・コルティナ五輪代表を有力としており、優勝すれば自動的に代表が決まるだけに「1枠目を必ず勝ち取りたい。今できることをやり切りたい」と宣言