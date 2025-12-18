高市首相が安倍元首相の秘書官を務め懐刀の存在だった佐伯耕三氏を内閣広報官に起用する方向で調整していることが分かりました。複数の政府関係者によりますと、高市首相は、安倍政権で首相秘書官を務めた経済産業省出身の佐伯耕三氏を内閣広報官に起用する方向で調整しています。佐伯氏は2017年に史上最年少の42歳で首相秘書官に就任し、当時の安倍首相の会見や演説などのスピーチライターを務めていました。高市首相は既に安倍元