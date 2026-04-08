緊迫するイラン情勢のあおりで、日本でもガソリン価格の高騰や重油不足などの懸念がくすぶっています。政府は複雑な燃料の流通経路に目詰まりがあるとして、石油の元売り各社に対し、重要施設へ直接販売をするよう要請。この方法で解消するのでしょうか？■医療・交通機関への直接販売を要請藤井貴彦キャスター「7日の会見でも高市首相は、『日本には約8か月分の石油備蓄があり、代替調達も着実に進んでいる』と強調しました」「一