ＥＲＩホールディングスがストップ高の４５８５円でカイ気配となっている。１６日の取引終了後に２６年５月期の連結業績予想について、売上高を２２７億円から２４０億円（前期比２１．４％増）へ、営業利益を２８億円から４５億円（同２．２倍）へ、純利益を１７億円から２８億円（同２．２倍）へ上方修正し、あわせて配当予想を中間・期末各３５円の年７０円から中間・期末各５５円の年１１０円（前期実績６０円）へ引き