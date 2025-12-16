ＨＡＮＡＴＯＵＲＪＡＰＡＮが後場プラスに転じている。午前１１時３０分ごろ、２５年１２月期の期末一括配当予想を３７円から４０円（前期実績３０円）へ引き上げたことが好感されている。 同時に、通期最終利益予想を１５億６０００万円から１０億１０００万円～１１億１０００万円（前期比３７．９～３１．８％減）へ下方修正した。Ｔマークシティホテル札幌の営業終了及び建物解体に伴い、解体費用