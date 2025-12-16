15日、ホワイトハウスで記者団に話すトランプ米大統領＝ワシントン（ゲッティ＝共同）【ワシントン共同】トランプ米大統領は15日、民主派香港紙、蘋果日報（リンゴ日報＝廃刊）の創業者、黎智英氏が香港国家安全維持法違反罪などで有罪判決を言い渡されたことについて「非常に残念だ」と述べた。ルビオ米国務長官はX（旧ツイッター）で黎氏が「1800日以上拘束されている」と指摘し、釈放を求めた。トランプ氏はホワイトハウス