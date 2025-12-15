クラシコムがこの日の取引終了後、第１四半期（８～１０月）連結決算を発表しており、売上高２４億３３００万円（前年同期比２８．４％増）、営業利益３億２３００万円（同２．６倍）、純利益２億１９００万円（同２．８倍）だった。 マーケティング投資と商品企画の相乗効果で「北欧、暮らしの道具店」が高成長を継続したことに加えて、需要に合わせた在庫準備により「ｆｏｕｆｏｕ」が狙い通りの成長を実現し