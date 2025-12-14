ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 福岡市の商業施設で男女2人刺される 刺したとみられる男は逃走中 国内の事件・事故 殺人未遂 福岡市 福岡県 時事ニュース 読売新聞オンライン 福岡市の商業施設で男女2人刺される 刺したとみられる男は逃走中 2025年12月14日 19時25分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 14日、福岡市中央区の商業施設で、男女2人が刃物のようなもので刺された 2人は病院に搬送されたが、意識はあるそうで、刺したとみられる男は逃走 身長約160センチ、上下とも黒色の服装で、黒色の帽子をかぶっていたという 記事を読む おすすめ記事 「30分も待たされ、料理も生臭かった」日本での食事を韓国女優が酷評…結婚記念日が“失敗”とも 2025年12月12日 16時51分 新幹線のトイレで前の女性が15分以上出てこない…個室の中で一体ナニが「まさかとは思いましたが…」 2025年12月12日 8時51分 横断歩道を歩行中 NHKアナウンサーはねられ重傷 2025年12月14日 8時50分 M-1審査員 今年も松本人志の名前なし 9人発表 ミルクボーイ駒場、フット後藤は初 21日決勝 2025年12月14日 13時48分 【THE W】粗品が告白、長尺ガチ審査の舞台裏「俺は日テレさんに体を預けた」の真意とは 2025年12月14日 8時44分