「女芸人Ｎｏ．１決定戦ＴＨＥＷ２０２５」（日本テレビ系）が１３日放送され、お笑いコンビ「エルフ」の荒川が審査員を務めたお笑いコンビ「霜降り明星」の粗品に「出て行ってくれませんか」と不満とぶちまけた。ファイナリスト８組がＡ・Ｂのブロックに分かれ、審査委員の投票により暫定１位を決定する勝ち上がりノックアウト方式。Ｂブロックで暫定１位の「エルフ」と「ニッチェ」が対戦し、ニッチェが勝ち上がった。