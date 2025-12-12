パソコンについて、「買うなら今です......！！」などと国産メーカー「マウスコンピューター」（東京都千代田区）が公式Xで呼びかけて、反響を呼んでいる。メモリが高騰して、値上がる恐れがあるというのが理由だ。どんな状況になっているのだろうか。「PCが売り切れてしまうような状況ではございません」「現在パソコン購入をご検討中の方へ」。マウスコンピューターの公式Xは2025年12月10日、こう切り出して消費者に呼びかけた。