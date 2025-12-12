【キーウ共同】ウクライナのゼレンスキー大統領は11日、共同通信などの取材に応じ、ロシア軍との戦闘が続く東部ドネツク州の前線について、米国がウクライナ軍に撤退を求めた上で「自由経済地域」とする案を提示してきたと明らかにした。米国は、同地域にはロシア軍も侵入しないとして、双方が妥協可能な案とみているという。米国が当初提示した和平案には領土割譲が含まれており、米国が要求を修正したとみられる。ゼレンスキ