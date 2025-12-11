大統領執務室に展示された「トランプ・ゴールドカード」＝9月/Demetrius Freeman/The Washington Post/Getty Images（CNN）ドナルド・トランプ大統領は10日、「トランプ・ゴールドカード」ビザ（査証）を正式に導入した。これは移民をめぐる新たな制度で、外国人が100万ドル（約1億5500万円）を支払うことでビザ申請を迅速化できる、あるいは、企業が200万ドルを支払うことで米国に呼び寄せたい外国人労働者のスポンサーになれると