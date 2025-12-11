ガーデンは４日ぶり反落。１０日取引終了後、１１月度の直営店売り上げ速報を発表した。既存店売上高（店内のみ、宅配除く）は前年同月比６．４％減と、マイナス基調が続いた。一部業態で値上げによる客数減があり、業態変更も視野に入れた打開策を検討しているという。全店ベースでは同３．９％増だった。また、宅配売り上げは好調という。 出所：MINKABU PRESS