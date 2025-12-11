スカパーＪＳＡＴホールディングスが堅調推移。ＳＢＩ証券は１０日、スカパーＪの目標株価を１６８０円から２４８０円に増額修正した。投資判断は「買い」を継続する。宇宙事業では低軌道地球観測衛星コンステレーションの打ち上げが開始されると想定されるなかで、衛星運用・サービス提供に伴う収益拡大が持続的な増収ドライバーになるとの見方を示す。メディア事業ではデジタルシフトの進