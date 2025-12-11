ベステラ＝もみ合い上放れ。２５日移動平均線をサポートラインとした１１００円台手前でのもみ合いが続いていたが、きょうは急伸する展開となっている。同社は製鉄や石油、電力などのプラント解体工事を手掛けるが、完工増加を背景に収益が押し上げられている。１０日取引終了後、２６年１月期第３四半期（２５年２～１０月）決算は営業利益段階で前年同期比４．１倍の５億３５００万円と好調に推移した。８～