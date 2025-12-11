良品計画は４日続伸となっている。同社は１０日、１１月度の海外月次売上概況（速報）を公表。中国大陸の直営既存店とオンラインストアをあわせた売上高は前年同月比１６．３％増となり、中国政府が日本への強硬な姿勢を強めているなかでも２ケタのプラスを維持したことが好感されているようだ。 なお、直営既存店とオンラインストアをあわせた売上高の地域別では、中国大陸を含めた東アジア事業が同１７．９％増、東南アジ