大盛工業はウリ気配スタートで水準を切り下げている。１０日取引終了後、第１四半期（８～１０月）連結決算を発表した。売上高は１７億３７００万円（前年同期比７．４％増）、営業利益は１億４４００万円（同２５．１％減）だった。堅調な公共投資が引き続き追い風となった一方、資材価格の高止まりに伴う建設コストの上昇や人手不足などが逆風となった格好。減益をネガティブ視した売りが出ている。 出所：MINK